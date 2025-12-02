На трассе "Байкал", где образовалась гигантская пробка, развернули пункты обогрева

Три стационарных пункта обогрева развернуты в Бурятии на федеральной трассе, где грузовики стоят в огромной пробке. Об этом сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".

"На 153-м км трассы Р-258 "Байкал" (поселок Солзан Иркутской области) при взаимодействии с другими профильными ведомствами и экстренными службами развернут пункт мобильного обогрева, организовано горячее питание, производится подвоз горючего", - говорится в сообщении.

Аналогичные пункты развернуты в республике Бурятия - в поселке Выдрино (км 183), поселке Клюевка (км 260) и городе Бабушкин (км 282).

Напомним, 1 декабря на южном берегу Байкала на одноименной федеральной трассе в пробке встали несколько сотен автомобилей. Причиной ограничения движения стала непогода – мороз с метелью. Затор растянулся почти на 85 км – от села Выдрино в Бурятии до поселка Култук в Иркутской области. Всю ночь на трассе провели не только водители фур, но и легковые машины, в которых есть дети, у людей заканчиваются еда, вода и топливо. Дорожные службы винят в образовании заторов водителей фур – некоторые из них выезжают на встречку и застревают там.