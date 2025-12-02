На Кубани мужчине продали рыбу фугу под видом скумбрии

На Кубани мужчине продали ядовитого иглобрюха под видом скумбрии. Причем произошло это в сетевом магазине.

Житель Тихорецка обратился в прокуратуру после того, как ему под видом свежемороженой скумбрии продали рыбу, внешне очень схожую с серебристым иглобрюхом, ядовитым из-за содержания тетродотоксина — нервно-паралитического яда, сообщили в краевом надзорном ведомстве.

"Директору магазина объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства", - отметили в прокуратуре.

В 2014 году на обычную удочку с городского причала иглобрюхов выловили жители Севастополя. Они доставили необычных рыб в Институт биологии южных морей, где подтвердили догадки об опасности вида, но так и не объяснили его появление в столь северных широтах.

Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, обитает в теплых водах Индийского и Тихого океанов и считается одной из самых ядовитых. При этом в Японии и Корее тысячи людей употребляют фугу в пищу, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам.



