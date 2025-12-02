02 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Россия может разместить в Судане военно-морскую базу

Правительство Судана предложило разместить на своей территории военно-морскую базу России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди суданских чиновников.

Москве предлагается разместить до 300 военнослужащих и до четырех военных кораблей в Порт-Судане или в другом месте в Красном море. База является "беспрецедентным местом с видом на важнейшие торговые пути Красного моря". России также предлагается доступ к выгодным горнодобывающим концессиям. А Судан, напоминает издание, - это третий по величине производитель золота в Африке. Если такие договоренности будут достигнуты, они станут стратегическим преимуществом для Москвы и тревожным сигналом для США, для которых важно как раз не допускать усиления России и Китая в Африке, а тем более на таких важных торговых путях.

В 2020 году Россия и Судан договорились о соглашении о размещении пункта материально-технического обеспечения ВМС РФ. Позже переговоры застопорились, но в феврале 2025 года глава МИД Судана Али Юсеф Шариф сказал, что стороны достигли взаимопонимания. Однако, как сообщил недавно посол России в Судане Андрей Черновол, мешает военный конфликт на территории страны. С 2023 года в Судане продолжается очередная гражданская война. Хотя власти контролируют бóльшую часть территории, в том числе побережье Красного моря, реализация проекта затруднена.

Издание пишет, что из Порт-Судана Москва сможет контролировать перевозки по Суэцкому каналу, по которому идет около 12% всей мировой торговли. Сейчас России не хватает незамерзающих портов, где корабли могли бы пополнять запасы или ремонтироваться. В обмен Россия по сниженным ценам может продавать Судану системы ПВО и другие виды вооружения.

Теги: Судан, военная база, флот


