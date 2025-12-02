Бывший глава Пышминского округа вновь пытался досрочно покинуть колонию

Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов не оставляет попыток досрочно выйти из колонии. Однако суд вновь отказал уральскому экс-чиновнику.

Напомним, в 2024 году Соколов был осужден за получение взятки в особо крупном размере к 8 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки – более 15 млн рублей. Также бывшего мэра лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет.

В нынешнем году Виктор Соколов и его адвокат подали ходатайство об освобождении от лишения свободы в связи с заболеванием. Однако в прокуратуре выступили против: там посчитали, что на основании заключения врачебной комиссии у Соколова нет заболевания, препятствующего отбыванию наказания. В итоге суд согласился с мнением прокурора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это постановление было обжаловано. После изучения апелляции облсуд не нашел никаких оснований для изменения или отмены судебного акта. Бывший чиновник продолжит отбывать срок в местах лишения свободы.