Рабочие перекроют транспортную развязку на трассе Екатеринбург - Тюмень

Строители временно закроют движение по развязке на трассе Екатеринбург - Тюмень, а именно обход поселка Белоярский в районе села Малобрусянское. Об этом сообщает пресс-служба "Уралуправтодор".

Движение в направлении Заречного из Екатеринбурга, а также в направлении Екатеринбурга на выезде из Малобрусянского будет осуществляться по полосе с двухсторонним движением и перепуску на временном светофорном объекте км 0+682. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-068.