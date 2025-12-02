Суд оштрафовал уральца за провокационные комментарии к постам "Русской общины"

Жителя уральского города Нижняя Тура оштрафовали за разжигание ненависти в соцсети. Он оставлял провокационные комментарии к постам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уралец со своего личного аккаунта размещал оскорбительные комментарии под постами в группе "Русская община г. Нижняя Тура" в социальной сети ВКонтакте. По материалам дела, он "допускал негативные и унизительные оценки в отношении представителей народов Кавказа и Средней Азии".

Вынося решение суд отметил, что нарушение было совершено публично с использованием интернета, что увеличивает общественную опасность таких действий. Нижнетуринский городской суд назначил уральцу штраф в 10 тысяч рублей. Он должен быть уплачен в доход государства.

Ранее сообщалось, что жителя уральского города Серов ждет суд за оскорбление религиозных чувств верующих. Он выкладывал в соцсети провокационные картинки.