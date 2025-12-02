СМИ: Вашингтон выступает за возвращение России замороженных активов на определенных условиях

Администрация Трампа выступает за возвращение России замороженных на Западе активов, если будет достигнута договоренность о завершении конфликта на Украине, пишет европейская редакция издания Politico. Причем разговор о такой возможности зашел еще летом 2025 года, когда спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан приезжал в Вашингтон.

При этом так называемый "план Трампа" предусматривает выделение как минимум $100 млрд из замороженных российских средств на восстановление Украины (под руководством США). Судьба остальных средств, согласно плану, будет решаться в рамках "двустороннего механизма" Россией и США (хотя значительная часть средств заморожена в Европе).