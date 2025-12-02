Компания "Уралкалий" выступит генеральным партнером X Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдет 4-5 декабря 2025 года в Перми на площадке выставочного центра "Пермь ЭКСПО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.



На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами.



Менеджмент "Уралкалия" примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона.



В рамках деловой программы форума представители компании примут участие в сессии, которая будет посвящена решениям для горнодобывающей отрасли.



Отдельным блоком в программе станет участие специалистов "Уралкалия" в круглом столе "Энергетика — основа инженерной мысли, жизни и производства. Проблемы преемственности инженеров-энергетиков, повышения энергоэффективности, снижения энергоемкости производства. Пути, их решения". Энергетики компании представят системный подход "Уралкалия" к внедрению ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности энергопотребления на производстве.



Одним из ключевых мероприятий ПИПФ станет церемония официального гашения художественного почтового конверта, посвященного 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. На конверте изображена подземная горная выработка БКПРУ-4 — символ промышленной истории и инженерных достижений региона.



В рамках форума представители молодежи компании посетят встречу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с лидерами молодежных советов предприятий. Они обсудят инициативы работающей молодежи и актуальные вопросы развития предприятий реального сектора экономики.