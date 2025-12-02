02 Декабря 2025
Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" выступит генеральным партнером X Пермского инженерно-промышленного форума

Компания "Уралкалий" выступит генеральным партнером X Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдет 4-5 декабря 2025 года в Перми на площадке выставочного центра "Пермь ЭКСПО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На площадке форума компания представит корпоративный стенд, концепция которого отражает вклад в развитие региона присутствия, а также взаимодействие с местными сообществами.

Менеджмент "Уралкалия" примет участие в заседании Совета директоров промышленных предприятий, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития промышленного комплекса региона.

В рамках деловой программы форума представители компании примут участие в сессии, которая будет посвящена решениям для горнодобывающей отрасли.

Отдельным блоком в программе станет участие специалистов "Уралкалия" в круглом столе "Энергетика — основа инженерной мысли, жизни и производства. Проблемы преемственности инженеров-энергетиков, повышения энергоэффективности, снижения энергоемкости производства. Пути, их решения". Энергетики компании представят системный подход "Уралкалия" к внедрению ресурсосберегающих технологий и повышению эффективности энергопотребления на производстве.

Одним из ключевых мероприятий ПИПФ станет церемония официального гашения художественного почтового конверта, посвященного 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. На конверте изображена подземная горная выработка БКПРУ-4 — символ промышленной истории и инженерных достижений региона.

В рамках форума представители молодежи компании посетят встречу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с лидерами молодежных советов предприятий. Они обсудят инициативы работающей молодежи и актуальные вопросы развития предприятий реального сектора экономики.

"Пермский инженерно-промышленный форум — это значимая профессиональная площадка, где обсуждаются ключевые вызовы и перспективы развития промышленности. Для «Уралкалия» участие в форуме — это возможность представить наш опыт внедрения современных инженерных и энергетических решений, обменяться практиками с коллегами и совместно выработать подходы к повышению эффективности и устойчивости производства", - отметил гендиректор "Уралкалий" Виталий Лаук.

Теги: X Пермский инженерно-промышленный форум, Уралкалий, Пермь ЭКСПО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

