Лампа взорвалась во время урока в сургутской школе: вспыхнул линолеум

В Сургуте произошел пожар в школе №27. В соцсетях сообщается о взорвавшейся лампочке. По данным Ural Mash, корпус светильника раскалился настолько, что расплавленная масса потекла на стул, парту и линолеум.

В пресс-службе МЧС региона сообщили Накануне.RU, что дети были оперативно эвакуированы в соседнее помещение. Пострадавших нет. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение светильника. Пожар локализован, повреждены стул, парта и участок линолеума. Причины возгорания устанавливаются.

По данным администрации Сургута, пожар был зафиксирован в 10.20 по местному времени. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание светильника. Уже в 10.33 очаг пожара был ликвидирован. На месте сработала система оповещения (это слышно и на видео - примеч. ред.), персонал организовал вывод детей из здания.

Всего из школы эвакуировали 480 учащихся и 46 сотрудников. Детей временно разместили в соседнем спортивном комплексе, а после завершения работы пожарных им разрешили забрать личные вещи и отправиться домой. Учебный процесс до конца дня перевели в дистанционный формат.

Восстановить занятия планируется с завтрашнего дня.

По факту случившегося проводится проверка. Причины происшествия выясняются.