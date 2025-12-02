02 Декабря 2025
в россии
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд взыскал с главы Нижневартовского района более пяти миллионов рублей

По требованию прокуратуры с главы Нижневартовского района Бориса Саломатина суд взыскал в бюджет незаконно полученные выплаты в сумме свыше 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что в 2021 - 2022 году Саломатину на основании распоряжений администрации муниципального района были незаконно выплачены деньги за работу в праздники и выходные, а также премии.

В соответствии с действующим законодательством, глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования.

Вместе с тем, думой муниципального района объективная оценка деятельности главы района в целях решения вопроса о выплате соответствующих средств не давалась, вопрос о их выплате на заседаниях думы не рассматривался.

Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о признании недействительными распоряжений о выплате главе района указанных денежных средств, взыскании с него полученных выплат в сумме более 5 млн рублей.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Борис Саломатин, прокуратура, противодействие коррупции, выплаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

