Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Дело о мумии: уральского сторожа-убийцу отправили в колонию особого режима

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о мумии, найденной в погребе дома. Убийцу женщины надолго отправили за решетку.

Напомним, на скамье подсудимых оказался житель Каменска-Уральского Максим Попов, который обвинялся в краже и убийстве. По версии следствия, весной 2024 года Попов с сожительницей устроились на работу сторожами в коллективный сад, где им выделили дом для проживания. Через некоторое время садоводы заметили, что женщина исчезла, а вскоре пропал и сам Попов.

Осенью новые сторожа, которых поселили в тот же дом, обнаружили в погребе мумию. Как позже выяснилось, труп принадлежал пропавшей сожительнице. Попов был задержан. В ходе следствия он заявлял, что не признает вину в убийстве.

Максим Попов в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Уголовное дело рассматривал Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня Максим Попов был признан виновным в убийстве и краже. Как оказалось, с сожительницей он расправился в ходе конфликта из-за употребления наркотиков. Женщина была задушена, после чего убийца сбросил ее труп в погреб дома. Там тело было мумифицировано.

Также в ходе расследования выяснилось, что уже после случившегося Попов возле магазина в Каменске-Уральском похитил из кармана незнакомой женщины сотовый телефон. За оба преступления Красногорский районный суд назначил ему 13,5 лет колонии особого режима.

Интересную деталь сообщили в пресс-службе судов Свердловской области: коллективный сад, где произошло убийство, оказался с дурной славой.

"За время следствия новый сторож, обнаруживший труп, тоже ушел в мир иной не по своей воле. Но к его смерти осужденный не причастен", - отметили в инстанции.

Теги: мумия, убийство, дело, Каменск-Уральский


