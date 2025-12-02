02 Декабря 2025
Россиянам приготовили "технологический сбор"

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Глава ВТБ сообщил, что на дивиденды может быть направлено до половины чистой прибыли банка за 2025 год 

По итогам 2025 года группа ВТБ планирует выплатить дивиденды, размер которых может составить от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

"Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить", - сказал Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит ВТБ по итогам 2025 года. "Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды", - отметил Костин.

По мнению главы ВТБ, дивидендная доходность должна быть сопоставима с доходностью банковских депозитов.  "Рост акций сейчас ограничен геополитическими рисками. Рынок будет постоянно дергаться в зависимости от ежедневных новостей. Поэтому мы больше рассчитываем на повышение привлекательности акций с точки зрения дивидендной доходности", - сказал Костин.

Напомним, по итогам 2025 года группа ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей. Ранее первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге заявлял, что ВТБ в настоящее время рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, объем выплат будет определен в начале 2026 года.

