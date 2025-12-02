В Калуге стартовал образовательный марафон «Голос молодёжи»

Инновационная площадка "Голос молодежи" создана для поддержки талантливой и инициативной молодежи областной избирательной комиссией. Участников марафона ждали интеллектуальные игры, лекции, тренинги, мастер-класс по тактической медицине, экскурсии в Калужский объединённый музей-заповедник и Военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков».

Собравшихся приветствовал председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

«Символично, что форум проходит в день рождения партии «Единая Россия» – крупнейшей политической партии нашей страны. Выборы всех уровней – это дело государственной важности, они должны быть легитимными и открытыми, проводиться с соблюдением всех требований законодательства. Сейчас очень важно участие молодежи в общественно-политической жизни. Все вы люди с активной гражданской позицией, входите в состав молодёжных избирательных комиссий и различных общественных объединений. Уверен, с вашей помощью мы сможем привлечь социально ответственную молодёжь к участию в выборах, повысить её активность и правовую культуру. Благодарю организаторов форума, а всем участникам желаю успехов и плодотворной работы»,- сказал Юрий Моисеев.