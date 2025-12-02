Суд отказался снять статус иноагента с демографа Алексея Ракши*

Замоскворецкий суд Москвы отказал демографу Алексею Ракше* в удовлетворении иска к Министерству юстиции России. Ракша* просил признать незаконным присвоение ему статуса иноагента, передает пресс-служба московских судов общей юристикции (которая почему-то называет Ракшу* Александром).

"В сентябре Александр Игоревич Ракша* обратился в суд с иском к Министерству юстиции о признании незаконным своего статуса иностранного агента и об исключении себя из реестра иностранных агентов. Замоскворецкий районный суд г. Москвы решил в удовлетворении исковых требований Ракши А.И. к Министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным бездействия, признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из реестра иностранных агентов, отказать", - сообщили в пресс-службе.

Ракша*, известный тем, что давал комментарии всем блогерам и СМИ – как оппозиционным, так и провластным – стал тысячным иноагентом – Министерство юстиции РФ присвоило ему этот статус в мае 2025 года.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ