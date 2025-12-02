Комиссия по оценке разрушений не может доехать в некоторые районы Курской области - губернатор

92 населенных пункта разминировано в Курской области – это почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России. "Без завершения этой работы (разминирования – прим. ред.) о каком-либо системном восстановлении говорить не приходится", - сообщил Хинштейн.

По его словам, в Курской области развернута "беспрецедентная по масштабу группировка": инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

"С января этого года комиссии по оценке разрушенных домовладений начали выезжать в приграничные районы. С февраля мы запустили дистанционную оценку. Туда, куда по причине безопасности пока комиссии доехать не могут, мы используем видео- и фотоматериалы Министерства обороны", - рассказал губернатор