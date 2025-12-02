Тюменские медики спасли жизнь гражданину Италии

В Тюмени врачи спасли гражданина Италии Джанфранко Сурачи. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел летом. Итальянец приехал в Тюмень вместе с супругой - погостить у ее семьи. Внезапно мужчине стало плохо: остановка сердца, кома.

"Скорая" сработала точно и быстро — и это стало отправной точкой большой борьбы за жизнь", - прокомментировал Моор.

Врачи ОКБ №1 боролись за пациента 84 дня. Рентгенхирурги оперативно восстановили кровоток, реаниматологи и медсестры обеспечили такой уровень ухода, что за все время у него не возникло ни одного дефекта кожного покрова. Такие результаты достигаются только ежедневной, аккуратной и очень непростой работой команды. Когда состояние стабилизировали, началась длительная подготовка к транспортировке. Все этапы согласовали, перелет прошел успешно. Из Тюмени в Анталью пациента сопровождали специалисты Центра медицины катастроф — для Тюменской области это беспрецедентный случай.

"Супруга пациента уже из Турина передала слова благодарности. Итальянские врачи отметили, что все сделано в соответствии с международными стандартами и именно так поступили бы их специалисты. А такая оценка — самое честное подтверждение профессионализма наших врачей. Благодарю команду Первой областной клинической больницы, сотрудников скорой помощи и Центра медицины катастроф. Благодаря вашему мастерству и вниманию человек получил шанс вернуться домой и продолжить восстановление рядом с близкими", - заявил губернатор отметив, что такие истории — лучшее свидетельство высокого уровня медицины в Тюменской области.