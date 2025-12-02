Зима будет? В Свердловской области прогнозируют теплый декабрь

Синоптики дали прогноз на декабрь 2025 года в Свердловской области. Первый зимний месяц будет довольно тепло.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, нынешний декабрь в Свердловской области ожидается теплым, а средняя месячная температура воздуха на 1 градус превысит климатическую норму. При этом количество осадков предполагается близким к среднему многолетнему значению.

Что касается первой декады месяца, то осадков в этот период ожидается немного. Прохождение холодного атмосферного фронта приведет к вторжению на Урал холодного антициклона с районов Новой Земли и кратковременному похолоданию.

Напомним, что ноябрь 2025 года в Свердловской области также был очень теплым.