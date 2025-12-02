Валерий Рашкин может вернуться в Госдуму

Коммунист Валерий Рашкин может принять участие в выборах в Госдуму 2026 года в Иркутской области.

В 2022 году полномочия Рашкина, возглавлявшего столичную ячейку КПРФ, в Госдуме были досрочно прекращены, коллеги отозвали его неприкосновенность, в отношении депутата возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

Оказалось, что Рашкин с друзьями охотился в Саратовской области и убил лосиху, хотя разрешения на это у него не было. Суд приговорил экс-депутата к трем годам условно, а в 2024 году с него сняли судимость.

После изгнания из Госдумы Рашкин потерял и место в руководстве московской ячейки КПРФ.

Сам экс-депутат пока не комментирует возможное выдвижение от Иркутской области, пишут "Ведомости". Сергей Левченко, который сейчас является первым секретарем иркутского обкома и депутатом Госдумы, сообщил, что выдвижение Рашкина от этого региона пока не обсуждалось, хотя "предложение интересное".

"Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано [обсуждать этот вопрос], потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются", - сообщил Левченко.