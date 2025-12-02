Россияне уплатят 305 млрд налогов с процентов по вкладам

Поступления в бюджет России от налога на процентный доход по банковским вкладам в 2025 году достигнут 305 млрд руб.

По данным Минфина РФ, это почти в три раза больше, чем было собрано за 2024 год (111 млрд). Ведомство существенно пересмотрело свой первоначальный прогноз в сторону увеличения — с 252 млрд до 305 млрд руб. Основной поток платежей пришёлся на ноябрь и начало декабря, так как крайним сроком уплаты налога за 2024 год было 1 декабря.

В ведомстве объясняют резкий рост поступлений двумя ключевыми факторами: повышением ключевой ставки Банка России и значительным увеличением общего объема средств на депозитах. Эту тенденцию подтверждает и аналитика рынка: за первые десять месяцев 2024 года объём средств на счетах физических лиц вырос почти на 28% — с 42 до 53 трлн руб., сообщают "Известия".

