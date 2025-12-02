Белоусов считает освобождение Волчанска ВС РФ серьезным шагом к победе

Освобождение города Волчанск в Харьковской области представляет собой значительный шаг на пути к достижению целей специальной военной операции.

Об этом сообщил глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов. В обращении к личному составу подразделений, участвовавших в освобождении населенного пункта, министр отметил: "Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность". Текст его выступления опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Министр также подчеркнул, что взятие Волчанска создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления всей группировки войск.

До этого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о продвижении российских войск на ряде направлений, включая районы населенных пунктов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.