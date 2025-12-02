В Москве мужчину приговорили к исправительным работам за убийство собаки

Московский суд вынес приговор 45-летнему Саркису Овсояну, признав его виновным в жестоком убийстве собаки.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Как установило следствие, 24 января 2024 года мужчина в лесу на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан" подошел к собаке породы немецкий дог, принадлежавшему москвичке, и нанес животному удар ножом в спину. Полученные травмы привели к гибели пса.

Несмотря на то, что Овсоян вину не признал, суд согласился с позицией прокурора и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка. Также с осужденного взыскано 400 тыс. руб. в пользу хозяйки животного в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что у 70% россиян есть одно или несколько домашних животных. 42% хотят завести питомца в будущем. Самым популярным животным является кошка (79%), собаки есть у 48% владельцев животных.