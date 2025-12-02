По всей России поднимут плату за электроэнергию ради компенсации долгов Северного Кавказа

Российские власти ищут способ залатать финансовую дыру в энергосистеме Северного Кавказа за счет потребителей по всей стране.

Рассматривается вариант с универсальной надбавкой к оптовой цене электроэнергии — по образцу "дальневосточной". Причина — катастрофическое положение местных энергосбытовых компаний Северного Кавказа, которые не могут взыскать с населения десятки миллиардов рублей и ежегодно фиксируют гигантские потери. Чтобы покрыть эти убытки, тарифы могут повысить в других, более благополучных регионах.

Обсуждается введение отдельной надбавки оптового энергорынка, которую будет получать новый единый государственный гарантирующий поставщик — "Энергосбыт". Схожие особенности регулирования приняты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Минэнерго предлагает включить в расчет местных тарифов расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, и для части регионов могут повысить нормативы потерь в электросетях, сообщает "Коммерсант".

Население России готовят к выравниванию тарифов на электроэнергию с коммерческим сектором. ФАС предлагает повысить цены на 12% и пересмотреть параметры социальной нормы — это приведет к росту платежей даже без дополнительной индексации. Кроме того, антимонопольная служба зафиксировала еще одно нововведение — теперь индексация тарифов будет проводиться не с 1 июля, а 1 октября.