Зеленский назвал вопрос территорий самым сложным в переговорах с Вашингтоном

Ключевым и наиболее трудным пунктом на американо-украинских переговорах в Майами оказался территориальный вопрос.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ему было посвящено 6,5 часов дискуссий. Комментируя итоги, глава государства отметил прогресс: представленный мирный план, по его оценке, улучшился по сравнению с изначальной версией из 28 пунктов. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным Axios, диалог был сложным и напряженным, однако в конечном счете результативным, что позволило сторонам выразить осторожный оптимизм.

В США назвали переговоры с Украиной "очень хорошими".