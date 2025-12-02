В США назвали переговоры с Украиной "очень хорошими"

Переговоры украинской и американской делегаций, прошедшие во Флориде, были "очень хорошими".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, администрация США настроена оптимистично и активно вовлечена в процесс. "Весь аппарат президента, включая спецпосланника Стивена Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и самого президента Дональда Трампа, а также главу Пентагона Пита Хегсета, невероятно много работал над этим", — указала она, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь описала текущую активность как "челночную дипломатию", в рамках которой Вашингтон ведет равный диалог с обеими сторонами конфликта. Левитт также сообщила, что основные положения будущего мирного соглашения уже зафиксированы в документе и значительно доработаны.

Тем временем, вопрос гарантий безопасности для Киева после переговоров делегаций США и Украины во Флориде остался нерешенным.