Путину доложили о взятии Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему о продвижении российских войск на ряде направлений, включая районы населенных пунктов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также на совещании выступили командующие группировками "Центр" и "Восток" Валерий Солодчук и Андрей Иванаев, сообщает РИА "Новости".

Ранее Минобороны России сообщало о взятии под контроль села Клиновое в ДНР, продвижении подразделений "Южной" группировки, а также о действиях штурмовых групп в населенном пункте Гришино. В Красноармейске, по данным ведомства, подразделения 2-й армии действуют в восточной части города и микрорайоне Динас.

Ранее глава государства заявил, что российские вооруженные силы полностью окружили Красноармейск и Димитров в ДНР. По его словам ВС РФ уже переходят к планомерному уничтожению противника.