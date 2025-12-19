Горнолыжный курорт в Екатеринбурге: RCC Extreme готовит фестиваль "Энергия РМК. Зима"

Екатеринбург готовится к открытию горнолыжного курорта прямо в пределах города. Фестиваль "Энергия РМК. Зима" от самых экстремальных организаторов RCC Extreme РМК) откроется уже 28 декабря в новом спортивном квартале "Архангела Михаила".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе РМК целых два месяца для юных и взрослых екатеринбуржцев, а также гостей уральской столицы будут работать интерактивные площадки со спусками и склонами, спотом для сноу-фристайла и зонами для детского катания. Для России это уникальный проект, который дает любому желающему бесплатно насладиться зимними видами спорта на профессиональной площадке.

"Ключевая особенность площадки RCC Extreme - это уникальный спот, построенный на ровной асфальтированной поверхности. В отличие от традиционных сноуборд-парков, встроенных в естественный рельеф, здесь с нуля создана сложная архитектура препятствий на идеально ровном основании. Это настоящий технологический прорыв, который откроет новые горизонты для развития экстремальных видов спорта. Кроме того, первая в России бесплатная наклонная подушка позволит профессиональным спортсменам и любителям оттачивать технику безопасно и эффективно", - рассказали в пресс-службе РМК.

В квартале организовано сразу несколько зон, среди которых:

Зона RCC EXTREME ДЕТИ для обучения детей от 3 до 6 лет (ростом до 120 см) первым навыкам катания на сноуборде. На ровной площадке с мини-трамплинами под присмотром инструкторов юные спортсмены привыкнут к сноуборду и получат базовые навыки катания. Каждая сессия длится по 20 минут. При этом полный комплект снаряжения предоставляется абсолютно бесплатно. Для этого необходимо записаться на площадке через форму на сайте. Площадка работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 20:00.

Для этого необходимо записаться на площадке через форму на сайте. Зона RCC EXTREME СПОТ с зоной для джиббинга, спусками и наклонной подушкой. Первая разделена на две независимые линии для разных уровней подготовки: начальной, где располагаются облегченные фигуры с маленьким уклоном. как боксы и трубы и для опытных - с профессиональными перилами и фигурами, позволяющими исполнять сложные трюки и комбинации. Наклонная подушка позволит безопасно обучиться прыжкам на лыжах и сноуборде. Она представляет из себя снежный трамплин с пролетом 4-6 метров и пространство для мягкого приземления. Снаряжение нужно свое, шлем также обязателен - в случае чего, его могут выдать бесплатно . Запись не требуется. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

позволит безопасно обучиться прыжкам на лыжах и сноуборде. Она представляет из себя снежный трамплин с пролетом 4-6 метров и пространство для мягкого приземления. . Запись не требуется. Горка - для тех, кто не готов вставать на лыжи или сноуборд, а хочет привычного детского адреналина. Запись не требуется, однако организаторы просят соблюдать очередь и интервалы при спуске. Работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00.

Также в день открытия пройдет бесплатный джиб-контест RCC Extreme - соревнования по сноуборду и лыжам. В зоне RCC EXTREME СПОТ участники свободно катаются, после чего жюри отбирают райдеров в финал, где определятся призеры во всех категориях. Категории участников: сноуборд - мужчины, женщины и юниоры; лыжи - общая категория. Главный ведущий спота - Никита Сех, главный комментатор - Роман Мицубиси Романов.



Ярким завершением соревновательного дня будет шоу-программа в формате best trick ("лучший трюк") от топовых российских сноубордистов России Всеволода Баженова, Виталия Сухомесова и других.



Предварительное расписание соревнований 28 декабря:

12:00–13:30 — регистрация участников;

13:30–13:45 — брифинг участников;

13:50 — официальное открытие контеста;

14:00 — старт соревнований;

14:00–16:00 — джем-сессия;

14:00–16:00 — контест в детском парке;

14:00–15:00 — награждение участников детского контеста;

16:00–17:00 — решейп спота и перерыв;

17:00 — старт финала;

17:00–18:30 — финальные заезды;

19:00 — награждение;

19:30 — окончание мероприятия.

"Для нас фестиваль "Энергия РМК. Зима" - это важный шаг в развитии городской спортивной культуры. Мы не просто строим площадки, а создаём в Екатеринбурге полноценную экосистему для экстрима: от первой детской тренировки до профессиональных заездов. Наша миссия - стирать границы, делая зимние виды спорта технологичными, безопасными и доступными для каждого прямо здесь и сейчас. Это эксперимент, который изменит представление о возможностях городского зимнего пространства", - рассказала директор RCC Extreme Анна Веремеенко.