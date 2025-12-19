Горнолыжный курорт в Екатеринбурге: RCC Extreme готовит фестиваль "Энергия РМК. Зима"

19 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Горнолыжный курорт в Екатеринбурге: RCC Extreme готовит фестиваль "Энергия РМК. Зима"

Екатеринбург готовится к открытию горнолыжного курорта прямо в пределах города. Фестиваль "Энергия РМК. Зима" от самых экстремальных организаторов RCC Extreme РМК) откроется уже 28 декабря в новом спортивном квартале "Архангела Михаила".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе РМК целых два месяца для юных и взрослых екатеринбуржцев, а также гостей уральской столицы будут работать интерактивные площадки со спусками и склонами, спотом для сноу-фристайла и зонами для детского катания. Для России это уникальный проект, который дает любому желающему бесплатно насладиться зимними видами спорта на профессиональной площадке.

(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Ключевая особенность площадки RCC Extreme - это уникальный спот, построенный на ровной асфальтированной поверхности. В отличие от традиционных сноуборд-парков, встроенных в естественный рельеф, здесь с нуля создана сложная архитектура препятствий на идеально ровном основании. Это настоящий технологический прорыв, который откроет новые горизонты для развития экстремальных видов спорта. Кроме того, первая в России бесплатная наклонная подушка позволит профессиональным спортсменам и любителям оттачивать технику безопасно и эффективно", - рассказали в пресс-службе РМК.

(2025)|Фото: рендеры проекта

(2025)|Фото: рендеры проекта

В квартале организовано сразу несколько зон, среди которых:

  • Зона RCC EXTREME ДЕТИ для обучения детей от 3 до 6 лет (ростом до 120 см) первым навыкам катания на сноуборде. На ровной площадке с мини-трамплинами под присмотром инструкторов юные спортсмены привыкнут к сноуборду и получат базовые навыки катания. Каждая сессия длится по 20 минут. При этом полный комплект снаряжения предоставляется абсолютно бесплатно. Для этого необходимо записаться на площадке через форму на сайте. Площадка работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 20:00.
  • Зона RCC EXTREME СПОТ с зоной для джиббинга, спусками и наклонной подушкой. Первая разделена на две независимые линии для разных уровней подготовки: начальной, где располагаются облегченные фигуры с маленьким уклоном. как боксы и трубы и для опытных - с профессиональными перилами и фигурами, позволяющими исполнять сложные трюки и комбинации. Наклонная подушка позволит безопасно обучиться прыжкам на лыжах и сноуборде. Она представляет из себя снежный трамплин с пролетом 4-6 метров и пространство для мягкого приземления. Снаряжение нужно свое, шлем также обязателен - в случае чего, его могут выдать бесплатно. Запись не требуется. Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
  • Горка - для тех, кто не готов вставать на лыжи или сноуборд, а хочет привычного детского адреналина. Запись не требуется, однако организаторы просят соблюдать очередь и интервалы при спуске. Работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00.

(2025)|Фото: Андрей Фомин

(2025)|Фото: Андрей Фомин

Также в день открытия пройдет бесплатный джиб-контест RCC Extreme - соревнования по сноуборду и лыжам. В зоне RCC EXTREME СПОТ участники свободно катаются, после чего жюри отбирают райдеров в финал, где определятся призеры во всех категориях. Категории участников: сноуборд - мужчины, женщины и юниоры; лыжи - общая категория. Главный ведущий спота - Никита Сех, главный комментатор - Роман Мицубиси Романов.

(2025)|Фото: Андрей Фомин


Ярким завершением соревновательного дня будет шоу-программа в формате best trick ("лучший трюк") от топовых российских сноубордистов России Всеволода Баженова, Виталия Сухомесова и других.

Предварительное расписание соревнований 28 декабря:

  • 12:00–13:30 — регистрация участников;
  • 13:30–13:45 — брифинг участников;
  • 13:50 — официальное открытие контеста;
  • 14:00 — старт соревнований;
  • 14:00–16:00 — джем-сессия;
  • 14:00–16:00 — контест в детском парке;
  • 14:00–15:00 — награждение участников детского контеста;
  • 16:00–17:00 — решейп спота и перерыв;
  • 17:00 — старт финала;
  • 17:00–18:30 — финальные заезды;
  • 19:00 — награждение;
  • 19:30 — окончание мероприятия.

"Для нас фестиваль "Энергия РМК. Зима" - это важный шаг в развитии городской спортивной культуры. Мы не просто строим площадки, а создаём в Екатеринбурге полноценную экосистему для экстрима: от первой детской тренировки до профессиональных заездов. Наша миссия - стирать границы, делая зимние виды спорта технологичными, безопасными и доступными для каждого прямо здесь и сейчас. Это эксперимент, который изменит представление о возможностях городского зимнего пространства", - рассказала директор RCC Extreme Анна Веремеенко.

Теги: Екатеринбург, RCC Extreme, Энергия РМК. Зима, фестиваль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети