Путин: в России не будут готовить специалистов по информационным войнам

Владимир Путин заявил, что в России не будут готовить так называемых "специалистов по информационным войнам". Об этом он сообщил во время сегодняшнего подведения итогов года.

"Что касается защиты соотечественников за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься. Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать. Но хотел бы обратить внимание: нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников. Значит, делать это нужно аккуратно, желательно, не агрессивными способами. А вот подготовка специалистов по информационным войнам – это как-то не очень между собой вяжется", - указал Путин.

При этом он отметил, что "специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть".

"И мы будем продолжать работу над их подготовкой, имея в виду, что это часть совершенствования Вооруженных Сил", - заключил президент.