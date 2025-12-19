Путину нравится "кремлевская квартира", доставшаяся от Ельцина

Владимир Путин ответил на серию блиц-вопросов в ходе "прямой линии".

- Готовите ли Вы мемуары? Считаю, что нужно просто работать, а в мемуарах даются оценки самим себе. Люди если посчитают нужным – дадут оценки.

- Каковы ваши личные успехи в этом году? Они не могут быть отделены от успехов страны.

- Отправляли ли когда-нибудь своим близким сообщения и "кружочки" в мессенджерах? Никогда не отправлял.

- Почему ваше кремлевская квартира такая неуютная? Кремлевская квартира была обустроена еще предыдущим управляющим делами президента при Борисе Николаевиче Ельцине. Там ничего вообще не поменялось с тех пор. И делалось, чтобы в течение дня можно было отдохнуть. Сомневаюсь, что Борис Николаевич хоть раз там ночевал, а я там живу. Меня все там устраивает. А уют создаётся людьми, когда они там бывают.

- Испытывает ли президент профессиональную деформацию? Да.

- Что запомнилось больше всего в году, а что хочется забыть? Сложно сказать, кажется, что Новый год состоялся две-три недели назад. Настолько все спрессовано. Много всего произошло. Хотелось бы забыть – если что-то хочется забыть, значит, что-то было плохо, а такое нельзя забывать.

- Есть ли у Вас настоящий друг? На первый взгляд дружба - это полное бескорыстие. И надо признать, что в моем положении есть большое искушение для тех, кто со мной общается. Но многие ведут себя очень сдержано, достойно.

- Что важное для мальчишки 13 лет? Любить маму. Это не ирония.

- Любовь с первого взгляда существует? Думаю, да.

- С чего начинается Родина для вас? С моих родителей.

- Во что верите Вы? В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию.

- Какой будет Россия через 200 лет? 200 лет для России не такой уж большой срок. Большому театру уже 250 лет. Надеюсь, страна будет высокообразованной. И на этой базе она будет высокотехнологичной. Она будет решать все задачи, будет жить в условиях мира, благополучия.