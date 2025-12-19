"Вопрос острый и для нас важный": Путин о положении дел в российской авиации

Владимир Путин рассказал о положении дел в российской авиации. Эту тему президент затронул, подводя итоги 2025 года.

Он отметил, что авиастроение – это "вопрос острый и для нас важный".

"У нас хорошие традиции и боевого авиастроения, и гражданского. Здесь вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации. А у военной авиации совсем другие подходы: и по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, по шумам и так далее", - заявил Путин.

По его словам, отчасти рост цен на авиабилеты в стране связан с недостатком авиационного парка.

"С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты – они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать и не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка", - отметил глава государства.

Также Путин рассказал о тех самолетах, которые появляются в России сейчас.

"МС-21 очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. И "Суперджет-100" стал полностью локализованной нашей машиной, это очень важно. И нам нужен, конечно, собственного производства самолет. Будем работать", - пообещал он.