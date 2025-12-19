19 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Технический университет УГМК принял у себя Совет ректоров свердловских вузов

В Техническом университете УГМК прошло заседание Совета ректоров вузов Свердловской области. Руководители высших учебных заведений собрались в Верхней Пышме, чтобы обсудить развитие высшего образования и кадрового потенциала на Урале.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе вуза, сначала директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин провел для ректоров экскурсию по зданию, показав современные учебные аудитории, мультимедийные лаборатории и исследовательские комплексы. Он также рассказал о реализуемых научных проектах и их практической значимости для предприятий.

заседание Совета ректоров вузов Свердловской области в Техническом университете УГМК(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

"Для нас большая честь принимать Совет ректоров на площадке Технического университета УГМК. Такие встречи позволяют объединять усилия вузов, совместно находить решения ключевых задач развития высшего образования и кадров, а также вырабатывать совместные позиции и рекомендации для совершенствования методик и законодательной базы", - подчеркнул Вячеслав Лапин.

Во время заседания он обратил внимание членов совета на то, как технические дисциплины реализуются в системе среднего и общего образования, как вузы взаимодействуют с промышленным сектором, а также какие возможности молодежи дает ранняя профессиональная ориентация. Ректоры также тщательно подошли к обсуждению особенностей и возможных рисков приемной кампании 2026 года с учетом законодательных нововведений в сфере регулирования платных мест.

заседание Совета ректоров вузов Свердловской области в Техническом университете УГМК(2025)|Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Отметим, что Технический университет УГМК - это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2025 году университет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Теги: Верхняя Пышма, Технический университет УГМК, Совет ректоров, заседание


