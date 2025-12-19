Путин рассказал, как привить любовь к чтению

Президент Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о том, как привить россиянам любовь к чтению.

"К сожалению, сокращение чтения книг наблюдается во всём мире. Когда-то мы гордились, что СССР – самая читающая страна. Что делать? Это зависит от школы, семьи, родителей, надо уделять больше внимания детям. Выдерживать конкуренцию с планшетами и так далее. Надо ярко и доступно доводить до детей ценность книги", - сказал Путин.

Говоря о том, какую книгу должен прочитать каждый, Путин сообщил, что главная задача книги – формировать мировоззрение.