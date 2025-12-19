Конечно, мессенджер Max нужен, - Путин

Владимир Путин считает, что конкуренция на рынке мессенджеров после появления Max сохранится.

"Конкуренция всегда нужна. Уверен, что она будет. В отношении Telegram и других мессенжеров проблема только в одном – в несоблюдении российских законов. Политическое руководство стран, откуда эти мессенджеры, не давали им таких возможностей", - заявил Путин во время "прямой линии".

Ранее Роскомнадзор заявлял, что видеозвонки блокируются в Telegram и других мессенджерах потому, что ими пользуются мошенники, а не потому, что эти сервисы что-то нарушают. Telegram базируется в ОАЭ, о запретах этой страны на соблюдение российских законов не известно.

"Конечно, Max нужен. У нас все инструменты цифровой сферы были кроме мессенджера. Россия добилась полного цифрового суверенитета. Это точно совершенно правильный шаг", - сообщил Путин.