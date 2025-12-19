В Челябинской области в 2025 году ликвидировали восемь подпольных оружейных мастерских

В Челябинской области в 2025 году сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность восьми подпольных оружейных мастерских. Об этом Накануне.RU сообщили в УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, были выявлены и нейтрализованы межрегиональные организованные группы, занимавшиеся восстановлением боевых свойств гражданского оружия и его незаконным сбытом.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли более 3 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра, а также около 60 килограммов взрывчатых веществ.

Кроме того, силовики перекрыли каналы контрабандной поставки вооружения, военной техники и продукции военного назначения за пределы России.

Также прекращена работа 137 интернет-сервисов, которые использовались для совершения преступлений в сфере компьютерной безопасности.