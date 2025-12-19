Пермячка взыскала с обидчика 30 тысяч рублей за оскорбления в социальной сети

Пермячка взыскала с обидчика 30 тысяч рублей за оскорбления в социальной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

В марте 2025 года знакомый пермячки, используя личную страницу в социальной сети "ВКонтакте" разместил текстовое сообщение с оскорблениями в ее адрес. Постановлением мирового судьи он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 5 000 рублей.

Оскорбленная женщина обратилась в Мотовилихинский районный суд Перми с иском о компенсации морального вреда. В обосновании своих требований она указала, что ответчик длительное время размещал оскорбительные посты о ней, чем постоянно унижал ее честь и достоинство, заставляя переживать и страдать.

Судом установлено, что ответчик выкладывал в социальной сети фотографии женщины, сопровождая их оскорбительными выражениями и нецензурной бранью. Такие действия являются злоупотреблением права на свободу слова и выражения мнения и направлены на унижение личного достоинства человека, что порождает право истца требовать компенсацию морального вреда.

Определяя размер компенсации, суд учитывал, что достоинство личности, честь и доброе имя относятся к числу наиболее значимых человеческих ценностей, а истцу причинен моральный вред в виде нравственных страданий.

Мотовилихинский районный суд Перми взыскал с хейтера компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.