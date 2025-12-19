Свердловское правительство будет защищать интересы регоператора "Экопарк" до конца

Правительство Свердловской области готовит кассационную жалобу на постановление 17 арбитражного апелляционного суда, восстановившего в правах ООО "ТБО Экосервис". Текст жалобы уже подготовлен юристами, согласован с руководителями профильных министерств и в ближайшее время будет направлен в суд.

Об этом Накануне.RU рассказал собеседник в одном из ведомств, участвующих в процессе. По его словам, постановление апелляции может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Региональные власти намерены воспользоваться этим правом.

Напомним, ранее апелляционный суд признал незаконным досрочное расторжение соглашения с "Экосервисом", лишенным статуса регионального оператора в 2024 году, и обязал власти устранить нарушения прав компании. При этом механизм исполнения решения в постановлении не определен.

Решение суда фактически создало правовую коллизию: формально восстановлен прежний регоператор, тогда как вывоз отходов в зоне уже осуществляет новый оператор — ООО "Экопарк", созданный после мусорного кризиса 2024 года. Эксперты указывают, что ситуация "двойного операторства" несет риски для стабильной работы системы обращения с ТКО и может вновь отразиться на жителях западных территорий области.

Власти ранее объясняли смену оператора системными сбоями в работе "Экосервиса", приведшими к переполнению контейнерных площадок в десятках муниципалитетов. Подготовка кассационной жалобы свидетельствует о намерении региона сохранить "статус-кво" на мусорном рынке.