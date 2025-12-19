В Тугулыме прокуратура добилась выплаты за ранение для участника СВО

В Тугулыме участнику СВО выплатили деньги за ранение только после вмешательства в дело прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, в августе 2024 года военный получил ранение во время выполнения боевой задачи. Однако в управлении социальной политики №9 заявителю отказали в назначении единовременной выплаты, так как он не смог самостоятельно подтвердить, что получил ранение в период участия в спецоперации.

Тогда за дело взялась прокуратура, которая подняла документы. В личном деле бойца имелась выписка из журнала участия боевых действий, а также подтверждение, что ранение он получил именно во время выполнения боевой задачи. После этого прокуратура направила в управление соцполитики №9 предоставление с требованием устранить нарушения закона.

Только после вмешательства надзорного ведомства права участника специальной военной операции были восстановлены – ему перечислена выплата в размере 150 тыс. рублей.