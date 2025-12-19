Путин: Не будет новых спецопераций, если вы будете относиться к нам с уважением

Президент Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о том, каким он видит будущее России.

"Будут ли новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если не будете надувать нас по поводу расширения НАТО", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC Стивена Розенберга.

Отдельно он ответил на вопрос о том, что "вся власть в России – в руках одного человека, президента".

"Да, у президента России – большие полномочия, но в России президентская форма правления является обоснованной. Мы готовы работать и с Британией, и с Европой, но на равных, с уважением друг к другу", - сказал Владимир Путин.

Отдельно он заявил, что Запад воюет с Россией руками украинских националистов. Поддержкой Украины Запад старается прикрыть свои ошибки. Во-вторых, "залезли в колею", и влево-вправо повернуть не могут.