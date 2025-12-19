Путин: Проблема водоснабжения на Донбассе решится, когда территория будет под контролем ВС РФ

Решить проблему водоснабжения Донбасса полностью получится, когда территория будет под контролем ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Вопрос прозвучал от военокора Евгения Поддубного. По его словам, в Донбассе очень остро стоит вопрос водоснабжения. Вода в дома подается нерегулярно, она низкого качества. Военкор отметил, что известно, что эта блокада рукотворная, ее причина — действия ВСУ. Он поинтересовался, могут ли местные жители рассчитывать на скорое решение проблемы.

"Мы знаем о проблеме и будем стараться делать все, чтобы ее решить", - ответил Путин.

По словам президента, в частности, идет строительство водоводов. При этом закрывать вопросы с водными потерями сложно, так как этой проблеме киевские власти не уделяли внимание десятилетиями.

Путин отметил, что, чтобы восстановить все, нужно столько же денег, сколько стоит строительство водовода.