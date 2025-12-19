Потребности в обязательной отработке для выпускников педвузов пока нет - Путин

Владимир Путин прокомментировал конфликт интересов, с которым сталкиваются выпускники медвузов: с одной стороны, они теперь должны обязательно отработать на государство после окончания вуза, с другой – государство активно предлагает студентам обзаводиться семьей и детьми. Совмещать работу за небольшие деньги в системе ОМС и заботу о маленьких детях студенты видят крайне сложной. Президент считает, что это вопрос личного выбора.

"Отработка, учиться на медика на бюджете – это выбор человека. Человек может не подписывать договор и учиться на платной основе. У студентов-медиков речь не идет о направлении в конкретную территорию, они должны отработать по специальности в госучреждении, не важно где. Вряд ли это требование можно назвать избыточным", - сказал Путин во время "прямой линии".

"Заведение семьи – дело каждого человека, надо оценить все возможности свои. Но я считаю, что образование и начало карьеры не могут быть основанием для того, чтобы откладывать вступление в брак и рождение ребенка. В советское время была отработка, сейчас этого нет. Принятые решения носят мягкий, почти рекомендательный характер. Наверное будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого не нужно будет делать", - добавил президент.

Он уточнил, что решением об обязательной отработке для медиков "всех напугали". "На студентов педвузов это распространять пока нет необходимости", - заключил Путин.