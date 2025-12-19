"Очень важна материальная составляющая, но еще важнее состояние души": Путин о рождаемости

Владимир Путин высказался о ситуации с рождаемостью в России. Об этом он заявил сегодня, подводя итоги уходящего года.

По словам президента, демография – это вопрос, который волнует все страны постиндустриального уровня развития.

"Везде одно и то же, и в некоторых государствах ситуация складывается просто драматически. В Японии, например, коэффициент рождаемости 0,8%, в Южной Корее вообще 0,7%. Средний коэффициент рождаемости – это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился, примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача", - признал Путин.

Он отметил, что многое связано с материальным положением семьи, и семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка.

"Мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 млрд рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость требует особого внимания. Я говорил о повышении статуса "мать-героиня" и так далее", - напомнил глава государства.

По его словам, донести до людей то, что счастье заключается в материнстве – "непростое дело, но это должны делать мы все".

"Очень важна материальная составляющая. Но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья", - заключил президент.