Путин: Российско-китайские отношения – существенный фактор стабильности в мире

Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о взаимоотношениях РФ и Китая.

"Знаете, я для начала сказал бы так, что я оцениваю председателя Си Цзиньпиня как надёжного друга и стабильного партнера. Российско-китайские отношения – существенный фактор стабильности в мире", - сказал Владимир Путин.

Отношения России и Китая развиваются последовательно.

"Конечно, важны договоры, о которых вы сказали, и установление стратегического партнерства. Но самая важная практика – практика нашей реальной совместной работы. В целом в мире, конечно, очень большой оборот с США у Китая, с Японией, с Южной Кореей. Но в Европе, если в страновом (выражении), Россия занимает первое место", - сказал Путин.

Отдельно президента России радует, что отношения РФ и Китая развиваются в областях высокотехнологичного производства, науки, образования, гуманитарных связей, исследовании космического пространства.