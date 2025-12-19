19 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ставки по кредитам наличными в ВТБ теперь ниже 

ВТБ оперативно отреагировал на снижение ключевой ставки Банком России до 16%, улучшив условия по кредитам наличными. Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта. 

Решение регулятора открывает для рынка кредитования новый этап смягчения условий. Однако изменения будут неоднородными. В сегменте потребительского и автокредитования рынок оперативно должен отреагировать снижением ставок, в том числе – в преддверии Нового года. На ипотечный рынок сейчас влияет больше факторов, чем только ключевая ставка, поэтому изменения, возможно, будут уже в следующем году.

Деньги(2023)|Фото: Накануне.RU

«Перед Новым годом традиционно отмечается пик сезонного спроса на кредиты, в первую очередь, потребительские. Клиенты активно готовятся к праздникам – покупают подарки, технику и планируют поездки. Поэтому мы снизили ставки сразу после заседания регулятора, чтобы заемщики могли решить свои финансовые вопросы по более доступным условиям», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Очередной раунд смягчения денежно-кредитной политики формирует особые условия и для рынка вкладов. В целом потребительская модель продолжит оставаться накопительной, а вклад – базовым и наиболее востребованным инструментом. При этом на рынке начнется плавная коррекция доходности по депозитам. Сейчас основные игроки рынка предлагают максимальную доходность по вкладам на уровне 16% годовых, и в ближайшей перспективе на фоне решения ЦБ она может снизиться», – предупреждает Алексей Охорзин.

Основной фокус у банков останется на краткосрочном привлечении, где максимальные ставки приходятся на сроки от 3 до 5 месяцев. Вкладчикам это позволит зафиксировать в конце года максимальные ставки, особенно с учетом завершения в декабре годовых депозитов, открытых в прошлом году по ставкам выше 20%.

Рынок рублевых сбережений продолжит расти. Этот рост в декабре будет подпитываться традиционной усиленной конкуренцией банков за вкладчиков. По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

Теги: кредит, втб, наличные, клиенты банка


