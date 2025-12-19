19 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ, Литрес и «Читай-город» провели опрос россиян

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» в преддверии новогодних праздников провели исследование и выяснили, как россияне относятся к сказкам. Большинство респондентов (83%) верят в чудеса. Любимой русской сказкой стал «Аленький цветочек», а зарубежной – «Снежная королева». Самый популярный сказочный персонаж – Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес».

По результатам опроса, 83% отметили, что верят в чудеса, при этом 68% читают и слушают сказки, будучи уже взрослыми. В детстве сказки им чаще всего рассказывали мама или бабушка (77%). Россияне читают детские сказки, чтобы эмоционально разрядиться и снять стресс (27%), почувствовать ностальгию и связь с детством (23%) или восполнить потребность в положительных эмоциях (18%).

Родители считают основными преимуществами чтения сказок детям развитие фантазии (16%), формирование нестандартного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций (14%), а также формирование устойчивых моральных ценностей (12%).

Среди русских сказок самая любимая у россиян «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. В топ-5 также вошли «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака, русский фольклор «Морозко» и произведения «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина.

Презентация в Москве серии словарей-справочников к школьным произведениям А.С. Пушкина "На языке тебе невнятном…"(2025)|Фото: Накануне.RU

Среди зарубежных сказок пальма первенства принадлежит «Снежной королеве» Ганса Христиана Андерсена. На втором месте – «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На третьем – произведение «Золушка» Шарля Перро. Следом расположились «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена и британская повесть «Винни-Пух» Алана Милна. 

Фаворитом среди персонажей стал Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Далее разместилась Герда, центральный персонаж сказки «Снежная королева». Третья строчка – у Алисы, ещё одной героини из уже упомянутой «Алисы в Стране чудес». В пятёрку также вошли Василиса Премудрая и Винни-Пух. 

Темы домашнего театра и переосмысления сказок стали центральными элементами новой кампании ВТБ, который в преддверии Нового года запустил проект «Новогодничайте с домашним театром». Вместе с известными режиссёрами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок – с семьёй, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

*Исследование проведено ВТБ и Литрес в рамках совместного проекта компаний – поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» – и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики». 

Опрос прошёл в декабре 2025 года среди 600+ россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем результаты были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.

Теги: втб, литрес, россияне, исследования, опрос


