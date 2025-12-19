Глава Екатеринбурга отменил плату за парковку на новогодние праздники

Парковки в Екатеринбурге на время новогодних праздников станут бесплатными. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Начиная с 31 декабря и по 11 января жители и гости уральской столицы смогут бесплатно припарковаться на 5 тыс. 630 муниципальных стоянках в 105 локациях. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте "Парковочное пространство Екатеринбурга".

Отмена платы призвана стимулировать горожан и гостей города провести праздники активно, посещая ледовые городки, катки, театры, музеи и парки. Отметим, что в остальные дни парковки также являются бесплатными, но только с 20.00 до 08.00.