В Югре направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника нефтяной компании за получение взяток

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника нефтяной компании за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела транспортного обеспечения Нефтеюганского филиала ООО "РН-Бурение".Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, в период с января 2023 г. по сентябрь 2024г. обвиняемый, занимая указанную должность, получал взятки от лиц, представляющих интересы организаций и индивидуальных предпринимателей, за общее покровительство и попустительство по службе.

За незаконные денежные вознаграждения он способствовал проезду транспортных средств без предъявления соответствующих пропусков на контрольных пунктах, а также не принимал меры к привлечению к административной ответственности при выявлении неисправных транспортных средств на месторождении. Общая сумма взяток составила свыше 800 тыс.рублей.

В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 7 млн рублей.