Путин назвал повышение налогов временным

Цели повышения НДС простые - достичь сбалансированности бюджета, заявил президента РФ Владимир Путин в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам главы государства, правительство должно обратить на это внимание: когда повышается налоговое бремя, всегда увеличивается искушение "уйти" от этого налога. Необходимо избавиться от теневой экономики и ухода от уплаты налогов, отметил Путин, а также необходимо, чтобы повышение налогов принесло реальное увеличение доходов государства.

Глава государства подчеркнул, что повышение НДС не будет вечным, налоги в будущем должны снижаться.

Конечная цель – снижение налогового бремени в будущем, правительство и он сам исходят из того, заключил Путин.