В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Военной улице

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Военная, сообщает пресс-служба мэрии.

С 23 декабря по 22 января на участке от дома № 7а до дома № 9 специализированный застройщик "Актив Эффект" будет проводить работы по строительству ливневой канализации.

Из-за этого временно изменится схема движения автобусов № 81 и № 89. Остановки "Титова" по улице Военной и "Военная" по улице Титова будут отменены. Маршруты в обоих направлениях проследуют по улицам 8 Марта – переулок Рижский – Патриса Лумумбы.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, где отображены все актуальные данные по дорожным работам и перекрытиям.