Путин: по количеству дронов Россия превосходит противника

Россия превосходит противника по количеству дронов в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин.

"Надо сказать, и здесь нечего стесняться. Я думаю, что в этом отношении мы стали безусловными лидерами. Да, не хватает тяжелых, таких как "Баба Яга" у противника – но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный", - рассказал сегодня президент, подводя итоги уходящего года.

По его словам, что касается тяжелых беспилотников, то Министерство обороны и промышленность РФ сейчас работают над этим.

"Эта задача тоже будет решена", - заверил Путин.

Если же говорить об использовании беспилотных аппаратов в гражданской сфере, такая работа, по словам президента, тоже идет и будет продолжена.

"Имеется в виду все, что вы очень хорошо знаете. Доставка дронами всего чего угодно: и почты, и продуктов питания, и лекарств. Причем речь идет не только о беспилотниках самолетного типа или маленьких коптерах, речь идет о беспилоте в целом. Это развивается хорошими темпами и будет поддерживаться и в будущем", - добавил Владимир Путин.