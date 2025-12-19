В школьных "Разговорах о важном" нашли ложь о Конституции России

В рамках "Разговоров о важном", приуроченных ко Дню Конституции России, продвигается то, что в Российской империи конституция будто бы была принята в 1906 году. На это обратил внимание блогер Клим Жуков, специализирующийся на истории.

Утверждается, что основные законы Российской империи были кодифицированы еще в середине XIX века, а законы в редакции 1906 года стали первой конституцией в истории страны.

"Михаил Михайлович Сперанский издал 15 томов Свода закона Российской империи в 1832 году. Вы когда-то видели конституцию на 15 томов? Манифест 17 октября 1905 (а не 1906) из трех пунктов на Конституцию, мягко говоря, не тянет. Ее не утверждало Учредительное собрание, Земский собор или хотя бы выборный парламент. Это декларация, не более", - написал Жуков.

В Манифесте Николая II под названием "Об усовершенствовании государственного порядка" действительно было лишь три пункта, которыми кратко излагалась воля царя и которые правительство должно было соблюдать. Населению даровались "незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов". Также говорилось о выборах в Думу и о том, чтобы "никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы".

Согласно Большой российской энциклопедии, Манифест стал лишь "актом конституционного значения", положившим начало конституционно-монархическому строю. Считать это конституцией можно лишь с огромной натяжкой.