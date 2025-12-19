Путин заявил об устойчивости экономики России в условиях СВО

В России удается сохранить тенденции повышения реальной зарплаты, за вычетом инфляции она в этом году составит 4,5%, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост 9,7%, а в еврозоне рост - 3,1%, добавил глава государства. По словам Путина, инфляция к концу года составит 5,7-5,8%.

Уровень безработицы в прошлом году был на минимальном уровне — 2,5%. В этом году он стал еще ниже — 2,2%, подчеркнул Путин.

Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%, отметил он. Госдолг России остается одним из самых низких среди развитых экономик, подчеркнул президент.

"Самое главное - России удалось сбалансировать бюджет, качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это важный показатель устойчивость экономики и финансовой системы страны", - отметил президент. Это позволит достигать различных целей в рамках нацпроектов, обеспечить потребности военной сферы и так далее, добавил Путин.

"Все это вместе дает основание говорить об устойчивости экономики" – заключил президент.